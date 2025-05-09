Trabzon’da serinlemek için denize giren 2 çocuk boğuldu

Trabzon’da sıcakların başlaması ile birlikte Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren 14 yaşlarındaki 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde bugün öğleden sonra denize giren iki çocuğun kaybolduğu bilgisinin 112’ye ekiplerine ulaşmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri ve dalgıçları gönderildi. Ekiplerin karadan ve denizden yaptığı arama çalışmaları sonrasında 2 çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Ambulansa konulan cenazeler kimlik tespiti ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.