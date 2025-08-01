Trabzon’da üretici ayakta: Fındıkta sömürüye geçit yok

Haber Merkezi

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen “Fındığına, Doğana, Demokrasiye Sahip Çık” mitingi kitlesel bir katılımla gerçekleşti. Beşikdüzü Gürhan Yardım Okulu Kavşağı’nda toplanan yurttaşlar, “Havana, suyuna, toprağına sahip çık”, “Üreten biziz, yöneten de biz olacağız”, “Zam, zulüm, işkence; işte AKP” sloganlarıyla Beşikdüzü Belediye binası önüne yürüdü.

Mitinge SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da katıldı. Konuşmalarda özellikle fındıkta yıllardır açıklanan taban fiyatların üreticinin emeğini karşılamadığına vurgu yapılırken, artan girdi maliyetleri ve piyasa tekellerinin üreticiyi kıskaca aldığına dikkat çekildi.

AYAĞA KALKMAK ŞART

Alanda konuşan Taş, yağışların azalmasına, yaşanan don olaylarına, kokarca tehlikesine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bunlar nereden türüyor? Niye biz bu felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz? Bunlar Allah’ın takdiri mi? Yoksa bu doğaya zulmetmemizin, doğayı sömürmemizin; sularımızı HES’lerle, topraklarımızı, ormanlarımızı madencilerle talan etmenin bir sonucu mu? Canlıların doğal yaşam alanlarını ortadan kaldırmanın bir sonucu bu. O yüzden hem emeğimize sahip çıkacağız hem de doğamıza sahip çıkacağız.”

Son dönemdeki orman yangınlarına işaret eden Taş, “Ormanlarımız yanıyor. İnsanlarımız yanıyor. İki tane asker kardeşimiz susuzluktan nasıl ölebiliyor? Bu nasıl vicdan. Ayağa kalkmamız şart, ayağa kalkmazsak daha çok öleceğiz. Bu kapitalizm, bu emperyalizm, bu düzen bize bir gelecek vaat etmiyor. Kıyamete sürükliyor bizi, buna ‘dur’ demeliyiz” şeklinde konuştu.

HALK KARARINI VERDİ

“Bu iktidarı raflardan kaldırıp atacağız” diyen CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise, “Fındıkta sömürüye son diyoruz, sadece fındık mı? Trabzon’un yüzde 77’si maden şirketlerine açılmış durumda. Iktidarın siyasi tercihleri tesadüf değil, ne yapmaya çalıştıkları ortada. Birlikte, tek kişiyi bile dışarıda bırakmadan mücadele edeceğiz. Dayanışmamız önemlidir çünkü artık halk kararını verdi. Zaman ampulü patlatma zamanı” ifadelerine yer verdi.