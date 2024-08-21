Trabzon’da yayla evinde yangın: 3 ölü

Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda tek katlı evde çıkan yangında, üç kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Haçovit Yaylası'nda Arif Altuntaş’a ait tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yoğun dumandan etkilenen Arif, Gülizar ve Kazım Altuntaş evde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, Arif, Gülizar ve Kazım Altuntaş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı