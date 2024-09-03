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Trabzon’dan sesiz başlangıç

Spor
  • 03.09.2024 04:00
  • Giriş: 03.09.2024 04:00
  • Güncelleme: 03.09.2024 05:03
Kaynak: AA
Trabzon’dan sesiz başlangıç
Fotoğraf: AA

Süper Lig'deki ilk iki maçını golsüz beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, 10 sezon sonra gol yollarında aynı ‘sessiz’ başlangıcı yaptı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Kayserispor karşılaşması ise Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Sezonun dördüncü haftasında da Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2014-15 sezonundan sonra ilk kez ilk 2 lig maçında gol atamadı. Süper Lig'de 10 sezon sonra yine gol yollarında "sessiz" kalarak rakip fileleri havalandıramadı.

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