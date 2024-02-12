Trabzonlu ve Rizeli avcılar birleşip 25 domuz katletti
Trabzonlu ve Rizeli avcılar, Trabzon’un Araklı ilçesinde birlikte domuz katletmeye çıktılar.
Kaynak: İHA
Rize’nin Kalkandere ilçesi ile Trabzon’un Of ve Araklı ilçesindeki avcı dernekleri hafta sonu Araklı ilçesi Pervane mahallesinde buluşarak domuz öldürmeye çıktı.
"Domuzların yüksek kesimlerde yaşanan kar yağışı sonrasında mahalleye inmesini ve ekili alanlara zarar vermesini" gerekçe gösteren 30 avcı, 25 domuz öldürdü.
Avcılar, domuzların ekinlere zarar vermesini gerekçe gösterseler de onları öldürdükten sonra mangal ziyafeti düzenlediler.
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