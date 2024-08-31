Trabzonpor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan "Teşekkürler Abdullah Avcı" başlıklı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."