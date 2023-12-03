Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 1
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Canday, Mehmet Akıncık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Kourmpelis dk. 64), Abdulkadir Ömür (Umut Güneş dk. 78), Visca (Enis Destan dk.64), Trezeguet (Teklic dk. 78), Pepe (Bakasetas dk. 38), Onuachu
Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Enis Bardhi, Benkovic, Mehmet Can Aydın
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Uzodimma dk. 59), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Arif Kocaman dk. 70) Cardoso (Bahoken dk. 82), Kemen (Carlos Mane dk. 70), Aylton, Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik, Baran Ali Gezek, Yaw Ackah
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Bahoken (dk. 88) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kemen (Kayserispor), Kourmpelis, Teklic (Trabzonspor)