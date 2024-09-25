Trabzonspor 121 gündür galibiyet yüzü görmedi

Haber Merkezi

Ligin 6. haftasında da Antep deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun 38. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etti. 26 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, 1974-1975 sezonunda çıktığı ligdeki 51. sezonunda ilk kez ilk 5 maçından beraberlikle ayrılarak lige tatsız bir başlangıç yaptı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan ve 2. haftayı bay geçen bordo-mavililerin, 3. haftadaki Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor deplasmanından 0-0 berabere ayrılan Karadeniz ekibi, 5. haftada kendi evinde Beşiktaş ile 1-1, erteleme maçında da Kayserispor ile 2-2 ve son olarak Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı.