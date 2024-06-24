Trabzonspor, 5 transfer açıkladı

Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı 5 futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, 5 yeni futbolcu ile anlaşma aşamasına geldi.

Bordo-mavili ekip, Hull City'nin futbolcusu Ozan Tufan, Standard Liege'den Denis Mihai Dragus, serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ile Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelerin başladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a ve KAP'a gönderilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."