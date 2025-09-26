Trabzonspor, 7 yıl sonra döndüğü Basketbol Süper Ligi'nde üst sıraları hedefliyor

TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un başantrenörü Selçuk Erkan, taraftarların gurur duyacağı ve seyretmekten zevk alacağı basketbol oynamaya çalışacaklarını söyledi.

2024-2025 sezonunda mücadele ettiği Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp Basketbol Süper Ligi'ne 7 yıl sonra geri dönen Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Selçuk Ernak ile 10 yeni oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavili takım, yeni sezona başarılı bir sonuçla başlamayı hedefliyor.

Ernak, AA muhabirine, oluşturdukları takımla taraftarı buluşturmak için sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Güçlü bir kadro kurduklarını belirten Ernak, "Şu an için sezon öncesi transferlerimizi tamamladık. Tabi bundan sonrası için eğer memnun kalmadığımız kısımlar olursa ya da Allah korusun bir sakatlığımız olursa bunlar için bizim hazırlığımız her zaman sürüyor. İstemeyiz böyle bir şeyin başımıza gelmesini ama takımımız tamam. Milli takımdan gelenler de aramıza katıldılar, çalışmalarını yaptılar. En kısa zamanda form tutarak takıma faydalı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Ernak, Trabzonspor'un hırslı, coşkulu, takımla ve şehriyle bütünleşmiş taraftarı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Tabii ki onları burada mutlu edebilecek sonuçları alabilmek için bu ligin en mücadeleci en sert oynayan takımlarından biri olmak istiyoruz. Hata yaptığımız zaman da bununla başa çıkacak mücadeleyi gösterip taraftarımızın takdirini kazanmak istiyoruz. Çünkü bu şekilde basketbolun güzelleşebileceğine, başarılı olunacağına inanıyoruz. Taraftarımızın gurur duyacağı ve seyretmekten zevk alacağı bir basketbol oynamaya çalışacağız."

- "Play-off'u zorlamak istiyoruz"

Başarıya adım adım ilerleyeceklerini vurgulayan Ernak, "Lige bu sene yeni çıktık, yepyeni bir kadro oluşturduk. Başarıya giden yol adım adımdır. Bunun bir düğmesi yok, bir günde basıp o başarıya ulaşamazsınız. Sağlam adımlarla gelip büyük bir basketbol kulübü olma hedefimiz var. Bu sene en azından Avrupa kupalarına katılacak bir yerde olmak play-off'u zorlamak istiyoruz. Önümüzdeki sene bu hedefi yakaladığımız takdirde yeni ve daha büyük hedefler revize edeceğiz. Kulübümüzün amacı, başkanımızın bize verdiği yol haritası bu. Biz de bu yol haritasında ilerlemeye çalışacağız." diye konuştu.

Takım kaptanı İsmail Cem Ulusoy da başarılı olmak için çok çalıştıklarını vurguladı.

Heyecanlı, mutlu ve umutlu olduklarını aktaran Ulusoy, "Trabzonspor çok büyük bir camia. Bu camianın buralarda mücadele etmesi çok önemli. O yüzden önümüzdeki ilk maçla beraber bütün mücadelemizi sahaya koyarak elimizden gelen her şeyi yapıp Trabzon halkına Trabzonspor taraftarına basketbolda hak ettikleri mutlu günleri yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Antrenman ve hazırlık maçlarıyla verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

"Öncelikle hedefimiz maç maç bakmak. Avrupa kupası oynamıyoruz, haftada bir maçımız var. Her maça elimizden geldiğince çıkıp herkesi yenebileceğimizi göstermek istiyoruz. Yarı final oynamak bir hedef desem gerçekçi olmayabilir ama sezon içerisinde oynayacağımız basketbolla bunu gerçekleştirebiliriz. Hedefimiz ligi ilk 10'da bitirip önümüzdeki sene Avrupa kupalarına katılmak. Tabi ki sezon içerisinde hedeflerimiz değişiklik gösterebilir. İlk 8'i, 4'ü hedefleyebiliriz."