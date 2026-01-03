Trabzonspor, 792 günlük hasreti bitirmek istiyor

Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep’te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul’un üç büyük ekibine karşı süren uzun galibiyet hasretini sona erdirmeyi hedefliyor.

Bordo-mavililer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek elde etti. Bu tarihten bu yana geçen 792 günlük süreçte Trabzonspor, söz konusu rakiplerine karşı lig ve kupa maçlarında galibiyet alamadı.

Karadeniz ekibi, üç büyük rakibine karşı oynadığı son 12 lig maçında 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 kez sahadan mağlup ayrıldı. Trabzonspor, toplamda çıktığı 14 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

SON GALİBİYET AVCI DÖNEMİNDE

Trabzonspor, büyük maçlardaki son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaşadı. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul’da Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek bu seriyi sonlandırmıştı.

Bu karşılaşmanın ardından takımın başında görev alan Şenol Güneş ve Fatih Tekke dönemlerinde ise Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda Galatasaray’a 5-1, Beşiktaş’a deplasmanda 2-0, Fenerbahçe’ye ise sahasında 3-2 mağlup oldu.

Geçen sezon ise Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan bordo-mavililer; Fenerbahçe’ye evinde 3-2, Galatasaray’a 2-0, deplasmanda Galatasaray’a 4-3, Beşiktaş’a 2-1 ve Fenerbahçe’ye 4-1 yenildi. Trabzonspor, böylece 11 sezon sonra üç büyük rakibine karşı bir lig sezonunu galibiyetsiz tamamladı.

Bu sezon oynanan ilk büyük maçlarda ise Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş ile de sahasında 3-3 berabere kaldı.

KUPA FİNALLERİNDE DE KAYIP

Trabzonspor, ligde galibiyet alamadığı bu dönemde iki kez de Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahaya çıktı. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’a 3-2, geçen sezon ise Gaziantep’te Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak kupaya uzanamadı.