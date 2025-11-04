Trabzonspor'a kötü haber

Süper Lig'in en formda ekiplerinden biri olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavili kulüp Karadağlı tecrübeli stoped Stevan Savic'in sakatlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır' dedi."