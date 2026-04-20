Trabzonspor'a son dakikada şok

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Papara Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda daha etkili bir görüntü çizen bordo-mavililer, 73. dakikada Felipe Augusto’nun golüyle öne geçti.

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Başakşehir, uzatma dakikalarında eşitliği sağladı. Konuk ekipte Davie Selke, 90+3. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi ve takımına bir puanı kazandırdı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 65 puana yükselirken, Başakşehir 48 puana ulaştı.

Bordo-mavililer ligde son iki maçında sahadan beraberlikle ayrılırken, Başakşehir yenilmezlik serisini sürdürdü.

Karadeniz ekibi gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek.