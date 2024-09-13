Trabzonspor'a transfer olan Simon Banza kimdir? Simon Banza güncel piyasa değeri nedir?

Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Trabzonspor, Simon Banza'yı 1 yıllığına kiralayarak flaş bir tranfer gerçekleştirdi. Simon Banza kaç yaşında, nereli ve hangi takımdan geldi? Simon Banza'nın güncel piyasa fiyatı nedir? Detaylara bakalım:

SİMON BANZA NERELİ?

Aslen Demokratik Kongo Cumhuriyetili olan Simob Banza, 13 Ağustos 1996 tarihinde Fransa'nın Creil kentinde dünyaya geldi. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, 1,86 boyunda ve sağ ayağını kullanabiliyor.

SİMON BANZA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Simon Banza, santrafor mevkinde oynuyor.

SİMON BANZA HANGİ TAKIMDAN GELDİ? SİMON BANZA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Fransa’da Lens altyapısında başlayan Simon Banza, Fransa Ligue 1, Ligue 2, Portekiz Primeira Liga'da forma giydi. Simon Banza, Portekiz'in Braga takımından Trabzonspor'a transfer oldu.

SİMON BANZA'NIN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Simon Banza'nın güncel piyasa değeri 18 Milyon Euro'dur.