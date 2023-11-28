Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kaybetmiyor
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor.
Bordo-mavili takım, 47 gün önce ikinci kez takımın başına getirdiği Avcı'nın yönetimindeki 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Karadeniz ekibi, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, kendi evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0, EMS Yapı Sivasspor'la da 3-3 berabere kaldı.
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