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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kaybetmiyor

Ajans Haberleri
  • 28.11.2023 11:44
  • Giriş: 28.11.2023 11:44
  • Güncelleme: 28.11.2023 11:45
Kaynak: AA
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor.

Bordo-mavili takım, 47 gün önce ikinci kez takımın başına getirdiği Avcı'nın yönetimindeki 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, kendi evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0, EMS Yapı Sivasspor'la da 3-3 berabere kaldı.

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