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Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 10:35
  • Giriş: 22.10.2023 10:35
  • Güncelleme: 22.10.2023 10:35
Kaynak: AA
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde ilk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak.

En son Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.

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