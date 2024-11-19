Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 14:41
  • Giriş: 19.11.2024 14:41
  • Güncelleme: 19.11.2024 14:42
Kaynak: DHA
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü i haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu akşam saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

BirGün'e Abone Ol