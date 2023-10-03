Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA
Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda bordo-mavililer, düz koşunun ardından taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenmanın son bölümünden Karadeniz ekibi, yarı sahada çift kale maç yaptı. Bordo-mavililerde antrenmanın ardından Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas, şut çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Orsic, Hüseyin, Kourbelis, Fountas, Teklic ve Benkovic katılmazken, Pepe özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
İspanyol futbolcu Fernandez ise bireysel çalışmanın yanı sıra takımla da kısa süreli çalışma gerçekleştirdi.