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Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 24.11.2024 10:56
  • Giriş: 24.11.2024 10:56
  • Güncelleme: 24.11.2024 10:56
Kaynak: AA
Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.

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