Süper Lig’in 8. hafta maçında Trabzonspor ağırladığı Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Spor
  • 03.10.2025 22:32
  • Giriş: 03.10.2025 22:32
  • Güncelleme: 03.10.2025 22:34
Kaynak: ANKA
ANKA

Trendyol Süper Lig’in 8. hafta açılış maçında Trabzonspor, Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Papara Park Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan ve hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı maçı Trabzonspor 4-0 kazandı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Okay Yokuşlu, 53. dakikada Felipe Augusto, 56. dakikada Oleksandr Zubkov ve 90artı5. dakikada penaltıdan Paul Onuachu attı.

