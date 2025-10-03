Trabzonspor ağırladığı Kayserispor’u 4-0 mağlup etti
Süper Lig’in 8. hafta maçında Trabzonspor ağırladığı Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.
Kaynak: ANKA
Trendyol Süper Lig’in 8. hafta açılış maçında Trabzonspor, Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Papara Park Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan ve hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı maçı Trabzonspor 4-0 kazandı.
Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Okay Yokuşlu, 53. dakikada Felipe Augusto, 56. dakikada Oleksandr Zubkov ve 90artı5. dakikada penaltıdan Paul Onuachu attı.