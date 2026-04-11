Trabzonspor, Alanya'da iki puan bıraktı: Zirve yolunda kritik kayıp

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda goller peş peşe geldi. Trabzonspor, 58’inci dakikada Ozan Tufan’ın golüyle öne geçerek deplasmanda avantajı yakaladı.

ALANYA PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Ev sahibi Alanyaspor ise bu gole hızlı yanıt verdi. 67’nci dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Güven Yalçın, skora dengeyi getirdi.

Kalan bölümde iki takım da galibiyet golü için hamleler yapsa da mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, 64 puana yükseldi ve zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.