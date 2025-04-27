Trabzonspor- Alanyaspor 4-3

Nurullah CABRİ/TRABZON,(DHA)

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Musatafa Eskihellaç (Dk. 80 Arif Boşluk), Medny (Dk. 70 Lundstram), Ozan Tufan (Dk. 90 Cham), Zubkov (Dk. 90 Cihan Çanak), Visca, Sikan (Dk. 70 Sikan), Banza

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Balkovec, Hadergjonaj, Richard (Dk. 83 Efecan Karaca), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 90+1 Arda Usluoğlu), Vilhena (Dk. 75 Makouta), Sporar

GOLLER: Dk. 7 Zubkov, Dk 17. Sikan, Dk 38 Sikan, Dk. 45+4 Banza( Trabzonspor) – Dk. 27 Cordova , Dk. 45 Hadergjonaj, Dk. 52 Sporar (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Özdemir, Janvier, Vilhena (Alanyaspor) – Malheiro, Mendy, Batagov (Trabzonspor)

Süper Lig’in 33'üncü haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Alanyaspor’u 4-3 mağlup etti.

7’nci dakikada Banza’nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Zubkov’un ilk şutu direkten döndü, dönen topu tamamlayan Zubkov’un şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

17’nci dakikada Malheiro’nun ceza sahası içine pasında topla buluşan Sikan’ın pası savunmadan döndü, dönen topu tamamlayan Sikan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

27’nci dakikada Uğurcan Çakır’ın hatalı pasında topla buluşan Cordova ceza sahasına girdi, Cordova’nın şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

31’inci dakikada Mendy’nin pasında topla buluşan Visca’nın şutu yandan dışarı çıktı.

32’nci dakikada Visca’nın pasında toplan buluşan Banza’nın şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

38’inci dakikada topla ceza sahasına giren Zubkov’un pasında topla buluşan Sikan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1.

44’üncü dakikada sol taraftan Balkovec’in ortasında ceza sahası içinde bulunan Visca’nın top eline çarptı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösteri.

45’inci dakikada topun başına geçen Hadergjonaj’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.

45+4’üncü dakikada Visca’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Sikan kafa vuruşuyla topu Banza’ya çıkardı. Banza’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Trabzonspor’un 4-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

49’uncu dakikada Zubkov’un şutunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran’a çarparak kornere çıktı.

52’nci dakikada Hadergjonaj’ın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Sporar’ın şutunda top ağlarla buluştu: 4-3.

88’inci dakikada ceza sahasının içinde rakiplerinden sıyrılan Zubkov’un şutunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Dönen topta Arif Boşluk’un şutunda da kaleci Ertuğrul topu kurtardı.

90+2’nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mokouta’nın şutu kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor’un 4-3’lük üstünlüğü ile tamamlandı.

TEKKE’DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Türkiye Kupası’nda 2-0 kazanılan Göztepe karşılaşmasının ardından ilk 11’de üç değişiklik yaptı. Savic, Lundstram ve Nwakaeme maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine; Okay Yokuşlu, Mendy ve Visca ilk 11’de maça başlayan isimler oldu.

JOAO PEREİRA’YA İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Alanyaspor teknik direktörü olan Trabzonspor'un eski Portekizli futbolcusu Joao Pereira’ya ilgi gösterdi.

MAÇ ÖNCESİ TRABZONSPOR U19 TAKIMININ MAÇ ÖZETLERİ İZLETİLDİ

UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak olan Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi’nde oynadığı maçlar stadyum ekranından yansıtıldı. Taraftarlar da genç oyunculara alkışlarla destek verdi.

TRABZONSPOR TARAFTARI MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor taraftarı maça ilgi göstermedi, tribünlerin bir bölümü boş kaldı

MİSAFİR TAKIM TRİBÜNDE TEK TARAFTAR

Alanyaspor için ayrılan misafir takım tribünlerinde tek taraftar maçı takip etti, misafir takım tribünü boş kaldı.

FOTOĞRAFLI