Trabzonspor, Alanyaspor'dan iki oyuncuyu istiyor

Trabzonspor, ligin ikinci yarısı öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Savunma hattını Chibuike Nwaiwu ile güçlendiren bordo-mavililer, Serdar Saatçı’nın ayrılığının ardından bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor. Karadeniz ekibinin savunma transferi için Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ’ı gündemine aldığı öğrenildi.

Öte yandan Trabzonspor’un transfer listesi savunmayla sınırlı değil. Bordo-mavililerin, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına yine Alanyaspor’dan Maestro için de nabız yokladığı ifade ediliyor.

"RESMİ BİR TEKLİF YAPILMADI"

Alanyaspor cephesinden ise şu ana kadar resmi bir adım gelmedi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Ogundu, Maestro ve Ümit Akdağ için kulüplerine ulaşmış resmi bir teklif bulunmadığını belirtmişti. Çavuşoğlu, devre arasının kulüpler açısından zorlu bir dönem olduğuna dikkat çekerek, “Oyuncularımız değerli ancak şu ana kadar bize gelen resmi bir teklif yok” ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor’un, her iki oyuncu için de bu hafta içinde somut adımlar atması bekleniyor.