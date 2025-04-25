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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 25.04.2025 18:42
  • Giriş: 25.04.2025 18:42
  • Güncelleme: 25.04.2025 18:42
Kaynak: AA
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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