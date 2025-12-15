Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 15.12.2025 20:12
  • Giriş: 15.12.2025 20:12
  • Güncelleme: 15.12.2025 20:12
Kaynak: AA
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 17 Aralık Çarşamba günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı sonlandırdı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

BirGün'e Abone Ol