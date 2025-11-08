Trabzonspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından biri ise Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak. Papara Park’ta taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele, puan tablosunu ve ligin genel seyrini yakından etkileyecek. İki ekibin son haftalardaki form durumu ve rekabet geçmişi, karşılaşmayı daha da merak edilir hale getiriyor.

Maçın Hakem Kadrosu

Hakem: Ali Şansalan

Ali Şansalan 1. Yardımcı Hakem: Anıl Usta

Anıl Usta 2. Yardımcı Hakem: Süleyman Özay

Süleyman Özay Dördüncü Hakem: Erdem Mertoğlu

TRABZONSPOR VE ALANYASPOR KAÇINCI SIRADA?

Trabzonspor ligde 11 haftada topladığı 24 puanla Fenerbahçe'nin hemen ardından üçüncü sırada. Alanyaspor ise 11 maçta 14 puan toplayarak ligin 9. sırasında yer alıyor.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR REKABET GEÇMİŞİ

Sezon Ev Sahibi Deplasman Maç Sonucu 24/25 Trabzonspor Alanyaspor 4-2 24/25 Trabzonspor Alanyaspor 0-0 24/25 Alanyaspor Trabzonspor 1-1 23/24 Alanyaspor Trabzonspor 2-0 23/24 Trabzonspor Alanyaspor 0-0 22/23 Trabzonspor Alanyaspor 4-1

Rekabetin son yıllarda dengeli geçtiği görülüyor. Trabzonspor iç sahada etkili olurken, Alanyaspor özellikle tempoyu düşürerek oyunu kontrol etmeye çalışıyor.

FORM DURUMLARI

Trabzonspor - Son 5 Maç

Galatasaray 0-0 Trabzonspor

Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

Ç. Rizespor 1-2 Trabzonspor

Trabzonspor 4-0 Kayserispor

F. Karagümrük 3-4 Trabzonspor

Alanyaspor - Son 5 Maç

Alanyaspor 0-0 Gaziantep FK

Bursa Yıldırım 1-2 Alanyaspor

Kocaelispor 2-0 Alanyaspor

Alanyaspor 1-0 Göztepe

Gençlerbirliği 2-2 Alanyaspor

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Trabzonspor

Stefan Savic – Adale problemi

Serdar Saatçı – Diz ardı kiriş sakatlığı

Arseniy Batagov – Adale problemi

Benjamin Bouchouari – Kırmızı kart cezalısı

Anthony Nwakaeme – Uyluk sakatlığı

Alanyaspor

Güven Yalçın – Diz sakatlığı

Steve Mounie – Diz sakatlığı

Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta?

Mücadele 8 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 17:00’de başlayacak.

Maç hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Mücadele Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak.

Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması, ligin orta ve üst sıralarını yakından ilgilendiren kritik bir mücadele niteliğinde. Hem oyun disiplini hem de mücadele gücü ön planda olacak. Futbolseverleri tempolu ve taktiksel açıdan keyifli bir 90 dakika bekliyor.