Trabzonspor-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor ile Alanyaspor, bugünTrabzon'da yapacakları maçla ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Alanyaspor 32 gol atarken, bordo-mavililer ise 27 gol kaydetti. İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor'un maça başlayacağı ilk 11 şu şekilde:

Trabzonspor: Onana, Baniya, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Tim, Zubkov, Olaigbe, Augusto Onuachu.