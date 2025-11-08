Trabzonspor-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, Antalya temsilcisini evinde mağlup ederek milli araya moralli girmek istiyor.
Trabzonspor ile Alanyaspor, bugünTrabzon'da yapacakları maçla ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Alanyaspor 32 gol atarken, bordo-mavililer ise 27 gol kaydetti. İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor'un maça başlayacağı ilk 11 şu şekilde:
Trabzonspor: Onana, Baniya, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Tim, Zubkov, Olaigbe, Augusto Onuachu.