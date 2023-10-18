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Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 18.10.2023 14:56
  • Giriş: 18.10.2023 14:56
  • Güncelleme: 18.10.2023 14:56
Kaynak: AA
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve denge koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.

5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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