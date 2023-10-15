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Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 15.10.2023 14:12
  • Giriş: 15.10.2023 14:12
  • Güncelleme: 15.10.2023 14:12
Kaynak: AA
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümde futbolcular, dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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