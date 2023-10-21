Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 pas organizasyonunun ardından sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Sıradaki Haber