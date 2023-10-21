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Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 21.10.2023 14:08
  • Giriş: 21.10.2023 14:08
  • Güncelleme: 21.10.2023 14:09
Kaynak: AA
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 pas organizasyonunun ardından sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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