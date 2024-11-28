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Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 28.11.2024 16:10
  • Giriş: 28.11.2024 16:10
  • Güncelleme: 28.11.2024 16:11
Kaynak: AA
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda rondo çalışması gerçekleştirdi.

İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Alanya'ya gidecek.

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