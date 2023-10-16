Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda futbolcular, teknik ısınmanın ardından ayak tenisi oynadı.

Bordo-mavili ekibin kadrosuna kattığı ancak hazır hale gelmediği için forma şansı vermediği Nicolas Pepe de takımla antrenmanlara başladı.

Trabzonspor, yarını izinli geçirdikten sonra 18 Ekim Çarşamba günü yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.