Trabzonspor, Andre Onana ile anlaştı

Trabzonspor, Manchester United'ın 29 yaşındaki kalecisi Andre Onana'nın kiralık transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

Spor
  • 08.09.2025 10:43
  08.09.2025 10:43
  • Güncelleme: 08.09.2025 10:50
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Trabzonspor, Manchester United'ın kalecisi Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için hem oyuncu hem kulübüyle anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre kiralık transfer için sözleşmeler imzalandı.

Transferde satın alma opsiyonu bulunmayacak. Onana'nın bu hafta içi Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Ajax ve Inter'de gösterdiği başarılı performanslarla adından söz ettiren Onana, 2023'te 50 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu. Kırmızı şeytanlardaki iki sezonunda yediği hatalı gollerle anılan 29 yaşındaki Kamerunlu kaleci, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı. Onana, Manchester ekibinin Premier Lig'deki 3 maçında da forma giymedi.

