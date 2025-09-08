Trabzonspor, Andre Onana ile anlaştı

Trabzonspor, Manchester United'ın kalecisi Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için hem oyuncu hem kulübüyle anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre kiralık transfer için sözleşmeler imzalandı.

🚨🇹🇷 EXCLUSIVE: André Onana agrees to join Trabzonspor, here we go!



All contracts are now signed on player side, waiting on counter approval from Trabzonspor and travel next week.



Deal done on loan from Manchester United as revealed on Saturday, no buy option or loan fee. pic.twitter.com/PvSSOGViJS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2025

Transferde satın alma opsiyonu bulunmayacak. Onana'nın bu hafta içi Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Ajax ve Inter'de gösterdiği başarılı performanslarla adından söz ettiren Onana, 2023'te 50 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu. Kırmızı şeytanlardaki iki sezonunda yediği hatalı gollerle anılan 29 yaşındaki Kamerunlu kaleci, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı. Onana, Manchester ekibinin Premier Lig'deki 3 maçında da forma giymedi.