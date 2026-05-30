Trabzonspor, Andre Onana'nın alternatiflerini belirledi

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kaleci planlaması şekillenmeye başladı.

Bordo-mavili yönetim, Andre Onana'nın takımda kalıp kalmayacağının netleşmesini beklerken olası ayrılık senaryoları için alternatif isimler üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren Onana'nın geleceği henüz kesinlik kazanmadı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Karadeniz ekibinin, Kamerunlu file bekçisinin bonservisini almak için kulübü Manchester United'a resmi teklif sunduğu belirtildi.

Bordo-mavililerin ayrıca deneyimli kaleciye takımda kalması için yeni bir öneride bulunduğu ifade edildi. İngiliz kulübünün teklifi değerlendirme aşamasında olduğu aktarılırken, Onana'nın ise geleceğine ilişkin kararını henüz vermediği öne sürüldü.

MUHAMMED ŞENGEZER LİSTEDE

Yönetim, olası bir ayrılık ihtimaline karşı kaleci listesini de oluşturdu. İddialara göre Trabzonspor'un gündeminde Başakşehir'in başarılı kalecisi Muhammed Şengezer ile Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır bulunuyor.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de iki yerli kaleciye olumlu rapor verdiği belirtilirken, bordo-mavili kulübün Onana dosyasındaki gelişmelere göre transfer çalışmalarına yön vereceği kaydedildi.

Trabzonspor yönetiminin, kaleci transferi konusunda önümüzdeki günlerde temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor.