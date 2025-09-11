Trabzonspor, Andre Onana'nın transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Manchester United'dan Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı bir yıl kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kamerunlu file bekçisinin bedelsiz geçici transferi konusunda Manchester United ile mutabakata varıldığı belirtildi. Onana'ya 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ile 1 milyon 755 bin dolarlık imza ücreti ödeneceği belirtildi.

Bordo-mavili kulüp transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, Kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000.-USD garanti ücret ve 1.755.000.-USD imza ücreti ödenecektir."