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Trabzonspor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 02.01.2024 16:27
  • Giriş: 02.01.2024 16:27
  • Güncelleme: 02.01.2024 16:27
Kaynak: DHA
Trabzonspor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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