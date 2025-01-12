Trabzonspor - Antalyaspor: 5-0

SÜPER Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada Trabzonspor’un sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro hat-trick yaptı.

9’uncu dakikada Samudio’nun ceza sahasındaki şutu kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Dönen top ceza sahası içindeki Larson’un önünde kaldı. Larson’un şutu direkten dönerken, savunma topu uzaklaştırdı.

12’nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Samudio’nun şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

16’ncı dakikada Simon Banza’nın presi sonrası kaleci Kenan Pirici topu istediği gibi uzaklaştırmadı, top Cham’ın önünde kaldı. Cham’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

21’inci dakikada Trabzonspor, orta sahada baskısı sonrası Visca ile topu kazandı. Hızlıca çıkan Visca’nın ceza sahasına kadar sürükleyip, derinlemesine gönderdiği pasında topla buluşan Banza’nın kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 1- 0.

23’üncü dakikada Visca’nın pasında kaleci Kenan Piric topu uzaklaştırmak isterken top, Nwakaeme’nin önünde kaldı. Nwakaeme’nin şutunu kaleci Kenan Piric kurtardı.

45+2’nci dakikada Visca’nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken top Umut Güneş’in önünde kaldı. Umut Güneş’in ceza sahası dışında yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Trabzonspor 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

52’nci dakikada Visca’nın ceza sahası içine yaptığı ortada Malheiro kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve fark 2’ye çıktı. 2-0.

64’üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında Visca’nın pasında Malheiro topla buluştu. Topla ceza sahası içine giren Malheiro’nun şutunda top filelere gitti: 3-0

70’inci dakikada Banza’nın pasında ceza sahası önünde topla bulaşan Cham’ın sürükleyip, ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 4-0.

87’nci dakikada Mendy’in derinlemesine pasında ceza sahası yayının sol tarafında topla buluşan Malheiro’nun sürükleyip, kalenin soluna gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0.

Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor’un 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GÜNEŞ’TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş 3-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından kadroda 2 değişiklik yaptı. Alanyaspor maçında görev Ozan Tufan ve Arif Boşluk maça yedek kulübesinde başladı. Onların yerine ilk 11’de Nwakaeme ve Eren Elmalı yer aldı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.

AZ SAYIDA ANTALYASPOR TARAFTARI MAÇI TAKİP ETTİ

Konuk ekip Antalyaspor’un az sayıda taraftarı maçı takip etti, tribünlerin büyük çoğunluğu boş kaldı.

MALHEİRO VE VİSCA YILDIZLAŞTI

Trabzonspor’un Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta Pedro Malheiro 3 gol atarak yıldızlaşırken, Edin Visca da 3 asistle oynadı.