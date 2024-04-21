Trabzonspor, Avcı ile deplasmanda daha başarılı grafik sergiliyor

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada daha başarılı bir grafik sergiliyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 19 puan elde etti.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 13 dış saha maçında ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ile 24 puan toplayarak hanesine iç sahadan 5 puan daha fazla yazdırdı.