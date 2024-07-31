Trabzonspor, Avrupa'da 151. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımını ağırlayacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 151. maçını oynayacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 94, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.