Trabzonspor, Avrupa'da 153. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 153. maçını oynayacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 206 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.