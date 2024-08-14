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Trabzonspor, Avrupa'da 153. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak bordo-mavililer, geride kalan 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 16:25
  • Giriş: 14.08.2024 16:25
  • Güncelleme: 14.08.2024 16:25
Kaynak: AA
Trabzonspor, Avrupa'da 153. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 153. maçını oynayacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 206 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

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