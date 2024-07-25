Trabzonspor, Avrupa Ligi macerasına başlıyor

Spor Servisi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak.MFK Futbol Stadyumu'nda TSİ 19.30'da başlayacak maçı Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Timo Gerach olacak.

Bordo-mavili takımın kadrosunda futbolcular, Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, John David Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Kerem Şen, Umut Güneş, Edin Vişça, Mislav Orsic, Cihan Çanak, Trezeguet, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Enis Destan ve Umut Bozok yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR SAHNE ALIYOR

Türkiye’yi temsil eden bir diğer ekip Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turu maçında San Marino’nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak.