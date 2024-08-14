Trabzonspor, Avusturya'ya geldi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi.
Kaynak: AA
Trabzon Havalimanı'ndan sabah saatlerinde hareket eden bordo-mavili kafileyi taşıyan uçak, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Viyana Havalimanı'na iniş yaptı.
Havalimanından çıkışı sırasında taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolculara çiçek verip fotoğraf çektirdi.
Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da kafileyi karşılayıp teknik heyet ile futbolculara başarı diledi.
Kafilede sakatlığı bulunan Stefan Savic ile Mislav Orsic, Fountas ve Umut Bozok yer almadı.
Trabzonspor, akşam saatlerinde Allianz Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.