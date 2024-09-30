Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

Trabzonspor Kulübü, Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşmasının sona erdirildiğini duyurdu.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"T.C. Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankasından oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.

Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."

2021'DE İMZALANMIŞTI

Trabzonspor, söz konusu anlaşmadan çıkan ilk kulüp oldu.

2021 yılının Mart ayında Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor) arasında 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip Finansal Yeniden Yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştı.