Trabzonspor, Başakşehir ile ligde 32’nci randevuda

Trabzonspor ile Başakşehir FK, Süper Lig’in 37’nci haftasında yarın yapacakları maçla 32’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 31 maçta Trabzonspor’un 11, Başakşehir FK’nın 10 galibiyeti bulunurken; 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 37’nci haftasında yarın Başakşehir FK’nın konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Süper Lig’de 61 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavili takım bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak sezonun bitimine bir hafta kala sıralamadaki yerini korumak istiyor. 58 puanla Trabzonspor’un hemen ardından dördüncü sırada yer alan Başakşehir FK ise sahasında galip gelerek üçüncülük şansını son maça kadar taşımayı hedefliyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 31’i Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 1’i de Süper Kupa olmak üzere 36 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor’un 15, Başakşehir FK’nın 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig’de 31 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 11, Başakşehir FK’nın 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı.

İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında 23 Aralık 2023 tarihinde Trabzon’da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.