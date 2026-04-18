Trabzonspor, Başakşehir karşısında

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavili ekip, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

MUÇİ VE ONUACHU KADRODA

Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında alınan beraberlikle sona eren 6 maçlık galibiyet serisinin ardından Karadeniz temsilcisi, yeniden çıkış arıyor.

Trabzonspor’da sakatlıklarını atlatan Muçi ile Paul Onuachu’nun kadroda yer alması bekleniyor. Öte yandan Batagov, Visca ve Taha Emre İnce sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli de karşılaşmada görev alamayacak.

Zorlu mücadele, üst sıralardaki dengeleri yakından ilgilendirirken Trabzonspor, sahasında alacağı üç puanla zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.