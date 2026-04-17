Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalardan biri daha futbolseverleri bekliyor. Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 19 Nisan 2026 Pazar akşamı Papara Park’ta kozlarını paylaşacak. Özellikle bordo-mavililerin üst sıralardaki iddiası ve maç öncesinde Paul Onachu ile ilgili gelişmeler, karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artırıyor.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Tarih: 19 Nisan 2026 Pazar

19 Nisan 2026 Pazar Saat: 20:00

20:00 Stadyum: Papara Park

Trabzonspor - Başakşehir maçı, 19 Nisan Pazar günü saat 20:00’de Trabzon’da bulunan Papara Park’ta oynanacak. Karşılaşma, Süper Lig’in üst sıralarını doğrudan etkileyebilecek önemli mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMLERİ

Hakem (H): Alper Akarsu

Yardımcı Hakem (Y): Ceyhun Sesigüzel

Yardımcı Hakem (Y): Süleyman Özay

Dördüncü Hakem (D): Burak Demirkıran

Gözlemci (G): Erol Ersoy

TRABZONSPOR’DA ONUACHU OYNAYACAK MI?

Trabzonspor’da sakatlığını atlatan Paul Onuachu’nun bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Teknik heyetin son kararını maç saatine yakın vermesi öngörülse de yıldız golcünün kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O AV P 1 Galatasaray 29 45 68 2 Fenerbahçe 29 38 66 3 Trabzonspor 29 25 64 4 Beşiktaş 29 19 55 5 RAMS Başakşehir 29 17 47

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKENLER

Trabzonspor, zirve takibini sürdürmek ve ilk 2 ile arasındaki puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak. RAMS Başakşehir ise üst sıralardaki yerini korumak ve Avrupa kupaları hedefini güçlendirmek istiyor.

İki takım arasındaki mücadele, hem puan tablosu hem de sezonun kalan haftaları açısından büyük önem taşıyor.

Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi gün?

Karşılaşma 19 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak.

Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta?

Maç saat 20:00’de başlayacak.

Trabzonspor - Başakşehir maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak.

Onuachu maçta oynayacak mı?

Sakatlığını atlatan Paul Onuachu’nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor - Başakşehir maçı, Süper Lig’de üst sıraları doğrudan etkileyecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Papara Park’ta oynanacak bu önemli karşılaşmada, özellikle Onachu’nun durumu ve iki takımın form grafiği sonucu belirleyebilecek en önemli faktörler arasında yer alıyor.