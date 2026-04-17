Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi gün ve saat kaçta?
Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi gün ve saat kaçta başlayacak? Kritik randevunun hakemi kim olacak? Trabzonspor kaç puanda, Onuachu oynayacak mı? Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalardan biri daha futbolseverleri bekliyor. Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 19 Nisan 2026 Pazar akşamı Papara Park’ta kozlarını paylaşacak. Özellikle bordo-mavililerin üst sıralardaki iddiası ve maç öncesinde Paul Onachu ile ilgili gelişmeler, karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artırıyor.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?
- Tarih: 19 Nisan 2026 Pazar
- Saat: 20:00
- Stadyum: Papara Park
Trabzonspor - Başakşehir maçı, 19 Nisan Pazar günü saat 20:00’de Trabzon’da bulunan Papara Park’ta oynanacak. Karşılaşma, Süper Lig’in üst sıralarını doğrudan etkileyebilecek önemli mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMLERİ
- Hakem (H): Alper Akarsu
- Yardımcı Hakem (Y): Ceyhun Sesigüzel
- Yardımcı Hakem (Y): Süleyman Özay
- Dördüncü Hakem (D): Burak Demirkıran
- Gözlemci (G): Erol Ersoy
TRABZONSPOR’DA ONUACHU OYNAYACAK MI?
Trabzonspor’da sakatlığını atlatan Paul Onuachu’nun bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Teknik heyetin son kararını maç saatine yakın vermesi öngörülse de yıldız golcünün kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|O
|AV
|P
|1
|Galatasaray
|29
|45
|68
|2
|Fenerbahçe
|29
|38
|66
|3
|Trabzonspor
|29
|25
|64
|4
|Beşiktaş
|29
|19
|55
|5
|RAMS Başakşehir
|29
|17
|47
MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKENLER
Trabzonspor, zirve takibini sürdürmek ve ilk 2 ile arasındaki puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak. RAMS Başakşehir ise üst sıralardaki yerini korumak ve Avrupa kupaları hedefini güçlendirmek istiyor.
İki takım arasındaki mücadele, hem puan tablosu hem de sezonun kalan haftaları açısından büyük önem taşıyor.
Trabzonspor - Başakşehir maçı, Süper Lig'de üst sıraları doğrudan etkileyecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Papara Park'ta oynanacak bu önemli karşılaşmada, özellikle Onachu'nun durumu ve iki takımın form grafiği sonucu belirleyebilecek en önemli faktörler arasında yer alıyor.