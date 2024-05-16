Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma gerçekleştirdi.

5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.