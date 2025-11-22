Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 22.11.2025 20:03
  • Giriş: 22.11.2025 20:03
  • Güncelleme: 22.11.2025 20:03
Kaynak: AA
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışması ve çift kale maçla sonlandırdı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

BirGün'e Abone Ol