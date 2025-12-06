Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Samsunspor'un hakkı yendi"

Galatasaray-Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili bir açıklamada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan geldi. Bordo-mavili kulübün başkanı katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

"Bir futbolsever olarak dünkü maçtaki son dakikadaki pozisyon tam bir skandal. Samsunspor'un çok ciddi olarak hakkının yendiği benim kişisel görüşümdür.

"EN ÇOK ACI ÇEKEN TAKIMIZ"

Trabzonspor kulübü de şampiyonluklar yolunda bu acıları en çok çekmiş takımdır. Bizden sonra da Beşiktaş gelir. 4 büyük takım hakkında konuşuyorum. Gerisi hakkında yorumum yok.

Sahada hakem hatası olur mu, olur. İnsanız hepimiz. Olabilir. Ama VAR'ın başında oturuyorsun bu pozisyonu tekrar tekrar izleme şansın var. Bu kadar açık olan bir pozisyonu ben görmedim diyorsan burada bir sıkıntı var.

Trabzonspor, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Bizden sonra Beşiktaş gelir, ondan sonrası için bir yorum yapmıyorum."