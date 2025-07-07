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Trabzonspor Basketbol Takımı, Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah'yı kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 07.07.2025 19:58
  • Giriş: 07.07.2025 19:58
  • Güncelleme: 07.07.2025 19:58
Kaynak: AA
Trabzonspor Basketbol Takımı, Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah'yı kadrosuna kattı

TRABZON (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon İtalya'nın Trapani Shark takımında forma giyen Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah'yı transfer etti.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Akwasi Yeboah" paylaşımıyla 28 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.

Yeboah, Türkiye'de daha önce Darüşşafaka ve Galatasaray'da forma giydi.

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